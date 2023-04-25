Диетолог назвала оптимальное количество приемов пищи для пожилых людей Фото: Shutterstock

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала пожилым людям питаться 5-6 раз в день. Если же человек встает не раньше 10 утра, тогда количество приемов пищи можно сократить до четырех, поделилась специалист с «Москвой 24».

Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, отметила врач. А обедать и ужинать нужно не позднее 19 часов вечера. Между основными приемами пищи должно быть 2-3 перекуса.

Такой подход поддержит скорость метаболизма, а также здоровье кишечника. Организм при этом получит необходимые витамины, минералы, клетчатку. Происходит это из-за разнообразия рациона, которое невозможно при меньшем количестве приемов пищи.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе болгарского перца для пожилых людей. Как писал KP.RU, этот овощ подходит для профилактики атеросклероза, подагры, сахарного диабета и гипертонической болезни.