На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменят расписание с 29 апреля по 8 мая Фото: МЖД

С 3 утра 29 апреля до 3 утра 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях D1 поменяется расписание поездов. Это необходимо для подготовки к запуску D4, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На центральном участке в этот период нет будет движения между Белорусским и Савеловским вокзалами.

На Савеловском направлении 29, 30 апреля, а также 6 и 7 мая с 10:00 до 13:30 не будут ходить поезда до Лобни. Во все остальные дни интервалы на этом маршруте увеличат до 1,5 часов. С 1 по 5 мая интервалы движения будут увеличены до получаса на всех остальных маршрутах. Также часть поездов вовсе отменят.

На Белорусском направлении на весь период работ поезда не будут останавливаться на станции Беговая, а также по пути в сторону области — на станции Тестовская. Интервалы движения увеличат до 30-40 минут, в пиковые часы — до 20 минут. Поезда в Усово будут следовать от и до Рабочего поселка, часть других рейсов отменят.

С 29 апреля по 7 мая аэроэкспрессы до Шереметьева будут отправляться от/до Савеловского вокзала. 29-30 апреля и 6-7 мая часть рейсов вовсе отменят, а интервалы отправления поездов увеличат.

В период «окон» будут реконструировать центральный участок D1 и станцию Беговую. В выходные дни дополнительно поэтапно закроют главные пути на участке от Бескудниково до Марка, чтобы построить ТПУ «Лианозово».

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