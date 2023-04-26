Кратковременный дождь и до +17 градусов ожидаются в Москве 26 апреля

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москве в среду, 26 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит +15…+17 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что ниже нормы климата. Влажность – 94%. В городе будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: местами будет идти небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 6-11 метров в секунду, а столбики термометров покажут +8…+10 градусов.

Днем 27 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал дождливую погоду и до +15 градусов в Москве 1 мая. По его словам, температурный фон будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы.