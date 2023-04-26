Невролог развеяла популярные мифы о работе головного мозга

Алкоголь негативно влияет на центральную нервную систему Фото: Shutterstock

Невролог Елена Мирошник в беседе с «Москвой 24» опровергла распространенный миф о том, что алкоголь убивает клетки головного мозга. По ее словам, регулярное или избыточное употребление спиртных напитков негативно влияет на центральную нервную систему, а также может привести к дефициту витаминов группы B.

«Из-за этого может возникать дефицит витаминов группы B, в особенности B1, который как раз участвует в реакциях центральной и периферической нервной системы. То есть он вреден, но клетки не убивает», - уточнила врач.

При этом эксперт подтвердила, что прослушивание классической музыки благоприятно влияет на умственную деятельность. Например, в музыке Моцарта содержится максимальное количество высокочастотных звуков от пяти до восьми герц, которые соответствуют ритму нашего мозга. Они помогают быстрее обучаться и легко воспринимать информацию. Также Мирошник подтвердила, что дети лучше усваивают информацию, чем взрослые.

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