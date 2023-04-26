Синоптик Леус: за 12 часов в Москве выпало больше осадком, чем за весь апрель

В Московском регионе за 12 часов впало больше осадком, чем за предыдущие дни апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральной России прошли долгожданные дожди. В Московском регионе за 12 часов пролилось больше осадком, чем за все предыдущие дни апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

«В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля», - подчеркнул метеоролог. По словам специалиста, больше всего осадков зафиксировлаи на востоке Центральной России.

Ранее KP.RU писал, что кратковременные дожди и до +17 градусов ожидаются в Москве 26 апреля. Из-за непогоды вечером в городе ожидаются пробки до 8 баллов. Уже сейчас движение в столице оценивается в 5 баллов. Основные заторы наблюдаются на вылетных магистралях, позднее пробки образуются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.