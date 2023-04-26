Шестикласснице стало плохо перед сдачей пробного экзамена в Москве

Инцидент произошел 25 апреля Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве шестикласснице стало плохо перед сдачей пробного экзамена. Ребенок обратилась к классному руководителю с жалобами на тошноту и головокружение, девочку госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни здоровью ничего не угрожает, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного Департамента образования.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 25 апреля. Школьнице оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Ключевая задача школы – обеспечение безопасности и забота о здоровье обучающихся и сотрудников. Мы понимаем, что период экзаменов и зачетов – это период повышенной эмоциональной нагрузки, многие ученики нервничают, волнуются. В нашей школе работает служба Психолого-педагогического и социального сопровождения. Дети в любой момент могут обратиться за помощью к психологу», – добавили в пресс-службе.

В Департаменте отметили, что школьники всегда могут обратиться за помощью и советом к заместителю директора по воспитанию и социализации. Специалист также всегда подскажет, как успокоиться перед экзаменами.

«Администрация школы находится на связи с семьей девочки. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем на занятиях», - сказали в Департаменте образования.

Ранее телеграм-канал «SHOT» писал, что в московской школе девочка приняла 50 таблеток обезбаливающего из-за боязни сдавать пробный экзамен по английскому.

Как писал KP.RU, преподаватель избил ученика в одной из школ Москвы за нарушение дисциплины.