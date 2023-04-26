«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Москве на 27 апреля

Предупреждение о грозе и ветре будет действовать до вечера четверга Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на четверг из-за сильного ветра и грозы. Предупреждение начнет действовать с 11:00 27 апреля, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения с 11 ч. 27 апреля до 21 ч. 27 апреля. Ветер. Период предупреждения с 11 ч. 27 апреля до 21 ч. 27 апреля», - сказано в сообщении. Уточняется, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей. Во время непогоды водителям советуют не парковать машины у деревьев, а пешеходов просят обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Выходя на улицу, с собой нужно брать зонт.

Ранее KP.RU писал, что за 12 часов в Москве выпало больше осадком, чем за весь апрель. Дожди прошли остальной части Центральной России, в частности – на востоке территории.