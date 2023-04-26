В Москве выявили еще 934 новых случая заражения коронавирусом

Госпитализировали 136 человек, 1052 пациента успешно прошли лечение Фото: pixabay.com

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 934 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 136 горожанина, 1052 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни шести человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 569 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заболели 3 503 418 жителей, 3 313 687 пациентов выздоровели после болезни, 48 666 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за последние 24 часа зафиксировали еще 6012 случаев COVID-19. В стационары попали 1165 жителей страны, 7582 пациента вылечились, 33 россиянина скончались от осложнений и последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что невролог Елена Мирошник опровергла миф о том, что алкоголь убивает клетки головного мозга. Спиртное негативно влияет на центральную нервную систему и приводит к дефициту витаминов группы В.