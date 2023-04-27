Небольшой дождь, гроза и до +21 градуса ожидаются в Москве 27 апреля

Днем порывы ветра будут достигать 15 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в четверг, 27 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха составит +19…+21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет и составит 744 мм ртутного столба. В ночь на пятницу продолжит идти дождь: в городе он будет слабым, по области – умеренным. Ветер южный 3-8 метра в секунду. Столбики термометров покажут +9…+11 градусов.

Днем 28 апреля в столице будет облачно. Ожидается дождь, местами грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В городе станет немного прохладнее: воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Москве и Подмосковье на 27 апреля. Предупреждение будут действовать до вечера четверга.