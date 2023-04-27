Врач-диетолог рассказала о пользе чайного гриба

Напиток из чайного гриба обладает общеукрепляющим действием Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24» рассказала о полезных свойствах чайного гриба. По ее словам, этот напиток обладает общеукрепляющим действием и способен повысить иммунитет.

Специалистка пояснила, что общее оздоровление от чайного гриба происходит за счет попадания полезных бактерий в микрофлору кишечника. Дюваль посоветовала употреблять по 200-400 миллилитров чайного гриба в день и добавила, что пользу от напитка можно получить только при правильном приготовлении.

«Чем у человека качественнее и больше микрофлора, тем лучше он себя чувствует и тем крепче его здоровье», - подчеркнула врач.

При этом чайный гриб не стоит пить людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью, различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе, а также детям, беременным и кормящим мама.

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