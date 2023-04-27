Трое приезжих получили ранения в массовой драка на западе Москвы

Обстоятельства случившегося выясняются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве приезжие устроили массовую драку, три человека получили ножевые ранения, сообщает «Московский комсомолец».

В ГУ МВД России по Москве сообщили KP.RU, что потасовка произошла вечером в среду, 26 апреля, на улице 50-летия Октября. Между двумя группа мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. Троих человек госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами, а одного нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина до смерти избил 33-летнюю женщину. Пострадавшая обратилась в больницу с переломами, ушибами и ссадинами, однако медикам не удалось ее спасти. Столичный СК организовал проверку по факту случившегося.