Первые весенние грозы ожидаются в Москве в четверг

Обычно первую грозу можно увидеть в мае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве и Подмосковье в четверг, 27 апреля, можно будет увидеть первую весеннюю грозу. Обычно это атмосферное явление бывает в мае, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В четверг в атмосфере будет неустойчивость, поэтому создаются условия для грозовой деятельности. Москвичи и жители Подмосковья - не все, конечно, - смогут увидеть грозу не в начале мая, а уже в конце апреля», - уточнил метеоролог.

Он добавил, что в этом году погода опережает свое развитие и отметил, что гроза будет очень кратковременной. Кроме грозы в столичном регионе ожидается дождь и порывистый ветер.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Москве на 27 апреля. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.