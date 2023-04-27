В Москве выявили 904 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 130 человек, 962 пациента успешно прошли лечение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 904 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 130 горожан, 962 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни семи человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 27 апреля.

Днем ранее в столице выявили 934 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заболели 3 504 322 жителя, 3 314 659 пациентов выздоровели после болезни, 48 672 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России зафиксировали еще 6503 новых случая COVID-19. В стационары попали 1022 жителя страны, 7213 пациентов вылечились, 33 россиянина скончались от осложнений и последствий болезни.

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