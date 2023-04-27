Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Московском регионе 30 апреля

Ночью столбики термометров покажут до -2 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области в воскресенье, 30 апреля, прогнозируются ночные заморозки. Воздух остынет до минус двух градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, местным жителям такое резкое изменение погоды покажется «обвалом холода». В столице в воскресенье ночью сохранится плюсовая температура – около +3…+5 градусов.

Вильфанд добавил, что днем в субботу, 29 апреля, столбики термометров покажут лишь +11…+13 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение будет действовать до вечера четверг, 27 апреля. Жителей просят не укрываться от дождя под деревьями и обходить шаткие конструкции.