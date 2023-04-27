Девятибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 27 апреля

Движение осложнят строительные работы, мелкие ДТП и погодные условия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве вечером 27 апреля ожидаются пробки до девяти баллов. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, основные заторы образуются в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Движение осложнят строительные работы и мелкие аварии. Кроме того, пробки возникнут из-за неблагоприятной погоды: в городе ожидается дождь с грозой.

В непогоду автомобилистов призывают не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. За рулем не стоит отвлекаться на телефон.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о «дачных» пробках во второй половине апреля. В пятницу час пик начинается раньше обычного – в 17:00. Чтобы сэкономить время в дороге, жителям рекомендуют выезжать на дачу до 15:00 или после 21:00.