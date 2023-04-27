Москвичи хотят получать на пенсии 51 тысячу рублей

В среднем россияне хотели бы получать 47 тысяч рублей на пенсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москвичи назвали размер достойной пенсии, сообщили аналитики сервиса SuperJob. Так, они бы хотели получать в среднем 51,3 тысячи рублей ежемесячно. Эта цифра оказалась самой высокой по стране.

На второй строчке расположился Санкт-Петербург – здесь на пенсии жители мечтают получать 48,7 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Тюмень с желаемой пенсией в 47,7 тысячи рублей.

В среднем россияне хотели бы получать 47 тысяч рублей на пенсии. Больше денег хотят получать мужчины, нежели женщины(47,6 и 46,3 тысячи рублей соответственно). Также стало известно, что желаемая сумма пенсии оказалась выше у тех, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее KP.RU писал, что эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Больше всего зарабатывают врачи-стоматологи – от 300 тысяч рублей.