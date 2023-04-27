Москвичи с января по март испытывали дефицит солнечного света

Первые месяца 2023 года были довольно мрачными, но апрель оказался солнечным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве начало года было довольно серым и мрачным: жители столицы с января по март недополучили солнечного света, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в январе в город было всего 65-67% от обычной продолжительности солнечного сияния. В феврале солнце светило только сорок часов вместо привычных 72 часов, а в марте 95 часов из 128 обычных часов.

При этом апрель 2023 года, наоборот, оказался очень солнечным. Метеорологи надеются, что начало мая побьет рекорд по продолжительности солнечного сияния.

Ранее KP.RU писал, что первые весенние грозы ожидаются в Москве в четверг, 27 апреля. В городе и по области пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра будут достигать 15 м/c.