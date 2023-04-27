«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра продлили в Москве до вечера 28 апреля

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе в пятницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье в пятницу, 28 апреля. Причина предупреждения – гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Ветер. Период предупреждения с 09 ч. 28 апреля до 21 ч. 28 апреля. Гроза. Период предупреждения с 09 ч. 28 апреля до 21 ч. 28 апреля», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов деятельности. Во время непогоды водителей призывают не превышать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию. Пешеходов просят обходить деревья и шаткие конструкции.

Ранее KP.RU писал, что москвичи с января по март испытывали дефицит солнечного света. При этом апрель оказался довольно теплым и светлым месяцем.