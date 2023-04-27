Вильфанд спрогнозировал температуру около или чуть выше нормы в мае в Москве

В мае температурный фон будет около или чуть выше климатической нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в мае температурный фон будет около или чуть выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролог, текущий апрель в столице в этом году оказался довольно теплым – в среднем на три градуса выше нормы климата. Кроме того, этот месяц был светлым, поскольку продолжительность солнечного сияния была высокой. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в мае.

«Согласно данным обсерватории МГУ, этот месяц еще не завершился, но уже можно говорить, что апрель был очень светлым. Посмотрим, будет ли он рекордным, об этом можно будет говорить в начале мая», - уточнил он.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье в воскресенье ожидаются ночные заморозки. Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. В столице ночью сохранится плюсовая температура - +3…+5 градусов.