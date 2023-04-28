В Москве на два месяца закроют для проезда часть Севанской улицы Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 2 мая по 1 июля будет запрещен проезд на участке Севанской улицы в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Полное перекрытие вводится со вторника, 2 мая, на участке Севанской улицы от владения 29Г до владения 63. Ограничения будут действовать круглосуточно. В ведомстве отметили, что в период перекрытия на данном участке будут проводить строительные работы.

Водителям порекомендовали взять на заметку планируемые изменения в организации дорожного движении и составлять маршрут заранее, с учетом этой информации.

Ранее сообщалось, что на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменят расписание с 29 апреля по 8 мая. Часть поездов отменят, другие будут ходить с увеличенными интервалами. Как писал KP.RU, в эти дни специалисты будут проводить подготовку к запуску D4.