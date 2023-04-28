Владимир Ефимов: Москва получила более 815 тысяч упаковок лекарств в рамках офсетного контракта

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва получила свыше 815 тысяч упаковок лекарственных препаратов, которые компания «Биокад» поставила в рамках офсетного контракта. Ранее производитель локализовал свое производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Инвестиции позволили бизнесу стать подрядчиком по офсету.

— В 2017 году Москва подписала офсетный контракт с компанией «Биокад», направленный на поставку лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В рамках реализации контракта инвестор в сентябре 2020 года ввел в эксплуатацию первую очередь завода, через два года – вторую. С 2021 года медицинские учреждения города начали получать лекарства в рамках контракта. За это время было отгружено более 815 тысяч упаковок препаратов, из них 136 тысяч – в первом квартале этого года, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ПК-137 — так называется производственный комплекс Biocad, — базируется на зеленоградской площадке «Алабушево». Всего на площадке выпускают 40 наименований лекарств, 29 из них поставляются по офсету для нужд Москвы. «Биокад» также стал резидентом ОЭЗ и получил право на ряд значительных налоговых преференций: освобождение на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин, снижение налога на прибыль до 2%. Сэкономленные средства компания может направить на модернизацию и масштабирование бизнеса.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что город сейчас заключил семь офсетных контрактов, направленных на развитие фарминдустрии.

— Офсетные контракты заключены также с такими предприятиями, как «Р-Фарм», Московский эндокринный завод, «Фармасинтез» и «Велфарм-М». Они будут производить и поставлять в медицинские учреждения города препараты более чем по 90 международным непатентованным наименованиям, – отметил Овчинский.

Офсетные контракты в Москве стали использовать в 2016 году. Ранее ни один российский регион не задействовал механизм. Сейчас же столица сохраняет лидерство по применению государственно-частного партнерства.

Всего был подписано десять офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий и продуктов для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций бизнеса в организацию производств составит более 19 миллиардов рублей.