Два тела нашли в пруду на западе Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Тела двоих людей обнаружили на дне пруда 28 апреля 2023 года за западе Москвы. Проводится доследственная проверка, сообщили KP.RU в Следственном комитете по столице.

Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной.

В ходе доследственной проверки следователи установят полную картину произошедшего. Ее проводят сотрудники Кунцевского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

В начале апреля в соцсетях разлетелось видео героического поступка подростка в Новой Москве. Он увидел, как ребенок провалился под лед в водоеме близ Скандинавского бульвара. Недолго думая, школьник прыгнул за мальчиком в воду и спас его. Об этом писал KP.RU. Чем закончилось бы ЧП, если бы рядом с провалившимся под лед ребенком не оказалась бы компания спасителя, неизвестно.