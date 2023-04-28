Специалисты не обнаружили якобы найденные дайвером в Беловежском пруду на западе Москвы тела Фото: стоп-кадр из видео Фото: прокуратура Москвы

Специалисты с применением современного оборудования обследовали акваторию Беловежского пруда в Москве после заявления мужчины о том, что на водоема дне он нашел тела двух человек. Информация оказалась ложной — утопленников не обнаружили, передает столичная прокуратура.

Напомним, ранее KP.RU писал, что дайвер сообщил о двух телах, которые он якобы нашел на дне водоема на западе Москвы. Правоохранительные органы оперативно провели доследственную проверку. Предполагалось, что люди могли утонуть, провалившись под лед ранней весной. Проверку проводил Следственный комитет России по столице.

Действия СК и других ведомств координировала Кунцеская межрайонная прокуратура. Полученная от гражданина информация не подтвердилась. По какой причине мужчина следствие в заблуждение, а также какие санкции ему за это грозят, пока остается неизвестным.