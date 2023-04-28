На Курском и Рижском направлениях D2 с 29 апреля по 1 мая и с 4 по 6 мая изменят ночное расписание Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 29 апреля по 1 мая, а также с 4 по 6 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. Это связано с запланированным обновлением путевой инфраструктуры в Царицыно, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения будут введены с 21:30 до 9 утра 29-30, 30 апреля — 1 мая, а также с 21:30 до 5:30 с 4 на 5 и с 5 на 6 мая. В эти периоды на центральном участке D2 от Курского вокзала до Рижской интервалы движения будут увеличены до 20 минут, а на Рижском направлении — до получаса. Часть поездов будут отправляться от и до Стрешнево (только с 4 по 6 мая), часть вовсе отменят.

На Курском направлении 29, 30 апреля и 1 мая после 21:30 интервалы увеличат до 20 минут, с 23:00 до 9:00 — до 40 минут. Часть поездов в эти дни будет отходить от и прибывать в Царицыно, часть проследует с отменой остановок от Подольска до Царицыно.

С 4 по 6 мая интервалы движения увеличат до 40 минут, часть поездов отменят, часть проследует с отменой остановок от Подольска до Царицыно

В эти «окна» также на станции Царицыно закроют путь в сторону Москвы. Поезда будут следовать на этом участке по очереди по пути в область. Работы будут проводить в вечерние и ночные часы — во время наименьшего пассажиропотока.

Ранее KP.RU рассказывал, что на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменят расписание с 29 апреля по 8 мая.