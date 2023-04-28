Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Работы выполнят в ночь с 28 на 29 апреля. Для этого задействуют восемь человек.

Очистку Триумфальной арки будут проводить по определенной технологии в несколько этапов: сначала памятник промоют водой, затем на него нанесут нейтральное моющее средство, после чего пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Части композиции с мелкими деталями будут промывать вручную мягкими кистями.

В общей сложности работы займут около шести часов. Их выполнит бригада из восьми человек с помощью автовышки и поливомоечной машины. Из расходных материалов потребуется около 15 «кубов» воды и пять литров нейтрального моющего средства.

Масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц и общественных пространств, фасадов зданий и памятников после зимнего сезона включены в план месячника по благоустройству столицы.

Также к лету начали готовить и столичную подземку. В метрополитене проводят генеральную уборку, писал KP.RU.