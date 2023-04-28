Синоптик Шувалов спрогнозировал майские выходные в Москве без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов поделился прогнозом погоды на майские выходные в Москве. В субботу ожидается дождь, но затем установится сухое тепло, передает слова синоптика NEWS.ru.

Дожди в столице продлятся до второй половины дня 29 апреля, рассказал Александр Шувалов. Они уже начались.

К вечеру субботы дождь прекратится, и все последующие выходные будет стоять сухая погода. Будет достаточно тепло — 15-16 градусов выше нуля. Это сопоставимо с нормой для мая, подчеркнул синоптик. При этом ночи будут прохладные: всего +2 — +4 градуса.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, 745 мм ртутного столба. Ветер будет дуть с юго-запада и запада, он может быть прерывистым.

Ранее KP.RU писал, что на «вторые майские» в Москве прогнозируют заморозки и выпадение мокрого снега.