Синоптики пугают мокрым снегом и заморозками: В Москву идут черёмуховые холода

Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи долго наслаждались идеальной апрельской погодой - солнечной и по-летнему теплой, воздух прогревался до +21 градуса! Аномальное тепло привело к бурному и раннему цветению растений. И черёмухи в том числе. Ее белье цветы уже начали кое-где распускаться, как минимум на неделю раньше срока. Значит ли это это, что нагрянут черёмуховые холода? Да. Виноваты в них, конечно, не нежные лепестки вечерних цветов, а мощные циклоны. Но ситуация в атмосфере совпала с народными приметами!

Уже в среду, 26 апреля, в Москве заметно похолодает, предупреждают в Гидрометцентре России. Днём не выше +15…+17 градусов, пасмурно, начнутся дожди. В дождях есть плюсы - сейчас в столице и области огромный дефицит осадков, апрель 2023 года самый сухой за сто с лишним лет! Из-за высокой пожарной опасности на неделю закрыли леса Московской области, дожди сделать ситуацию спокойнее. И ещё прибьют к земле пыльцу цветущий растений и пыль - а это облегчение для аллергиков.

В четверг, 27 апреля, вновь потеплеет до +20…+21 градуса. Но через Московскую область пройдёт атмосферный фронт атлантического циклона. Прогремят первые грозы, считают метеорологи центра «Фобос». В кучевых облаках вырастут так называемые «наковальни» до 10-километровой высоты - где летают самолёты (а обычно-то из иллюминатора мы видим облака далеко внизу). Именно при таких условиях и возникают грозы с громом и молниями.

- Но это все-таки не летние грозы со шквалом и «тропическими» ливнями, более спокойный вариант, - считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В пятницу температура понизится до +13…+15 градусов. Прохладными будут и длинные выходные - с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая. Днём не выше +15…+17 градусов. Небольшие дожди вероятны в пятницу и субботу.

- В целом погода вполне комфортная, солнце тоже порадует, - настраивает на хороший отдых Татьяна Позднякова.

Однако ночам в субботу и воскресенье на грани заморозков, воздух в Подмосковье остынет до ноля. Если собираетесь на дачу или на природу, не забывайте про тёплую одежду. Первомай у нас будет на 3 - 4 градуса холоднее климатической нормы.

Что дальше? В «Фобосе» пугают арктическим вторжением во второй пятидневке мая - то есть на «вторые» майские (а отдыхать по случаю Дня Победы будем четыре дня, с 6 по 9 мая). Даже с мокрым снегом! Впрочем, есть и более оптимистичные прогнозы:

- Похолодает 6 - 7 мая до +13…+15 градусов, в худшем случае до +10, - уверяет Татьяна Позднякова. - Более серьёзное понижение температуры и мокрый снег дают лишь некоторые модели прогнозов, я считаю, что до снега дело не дойдёт.