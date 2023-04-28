Московский ветеринар перечислил породы собак, хуже всего поддающиеся дрессировке Фото: Иван МАРКОВ

Хуже всего дрессировке поддаются охотничьи и декоративные породы собак, рассказал NEWS.ru московский ветеринар Богдан Галкин. Однако это не означает, что представители этих пород обладают низким уровнем интеллекта, подчеркнул специалист.

Среди охотничьих пород, хозяевам которым придется помучаться во время дрессировки, борзые, бигли, гончие, бассет-хаунды и другие. Декоративные породы, тяжело обучаещиеся трюкам — пекинесы, ши-тцу и прочие.

Многих может удивить то, что дрессировке сложно поддаются «охотники», но на самом деле здесь все логично — выполнение команд не заложено в них генетически, они нацелены на выслеживание и преследование добычи. Их можно охарактеризовать как упрямых, активных и обидчивых.

— Охотничьи и декоративные собаки не глупые, просто нужно терпение. Лучше обратиться к специалистам, но обучать простейшим командам «сидеть», «ко мне» обязательно. Если декоративные собаки останутся без присмотра, то вы получите капризных и неуправляемых животных, — пояснил Галкин.

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