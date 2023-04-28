Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в мае 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний месяц весны Московский регион в основном ждет погода с переменной облачностью, кроме 2 мая, где прогнозируют ясное небо. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные синоптиков. Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пояснил, что пока что прогноз не точный — это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении более двух недель месяца в общей сложности будут идти дожди. Особенно сильные выпадут 3, 4, 8, 10 и 22 мая. Майских гроз при этом не будет, считают синоптики.

Самыми холодными станут ночи с 1 на 2 и с 4 на 5 мая, температура будет всего семь градусов выше нуля. В эти же даты ожидают и самые прохладные дни.

А вот наоборот, самыми теплыми, могут стать ночи на 11, 12, 13, 19, 22 и 31 мая. Термометры покажут до плюс 13 градусов. Рекорд по дневной температуре будет за 7 мая — до 26 градусов.

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