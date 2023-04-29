На заводе «Москвич» планируют выпускать велосипеды для шеринга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве начнут выпускать отечественные велосипеды для сервиса проката «Велобайк». Производство планируют запустить на заводе «Москвич». Кроме того, сервис перешел на российскую IT-инфраструктуру, из-за чего на период тестирования вводятся льготные цены на шеринг двухколесного транспорта. Об этом рассказал KP.RU глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Выпускать отечественные велосипеды решили из-за сложностей с поставками из-за рубежа, в том числе вызванных санкционным давлением.

Тестировать российское программное обеспечение «Велобайк» планирует до середины мая.

Ранее в телеграм-канале дептранса писали, что в Москве официально стартовал велосезон. В 2023 году в городе заработают 776 станций велопроката и будет доступно больше 10 тыс. электрических и механических велосипедов.

До 15 мая любой велосипед можно арендовать всего за пять рублей.

Как писал KP.RU, с 24 апреля в столице также стартовал сезон речной навигации.