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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:06

На заводе «Москвич» планируют выпускать велосипеды для шеринга

Также сервис «Велобайк» перешел полностью на российскую IT-инфраструктуру
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Мила ГЕНЬ
На заводе «Москвич» планируют выпускать велосипеды для шеринга

На заводе «Москвич» планируют выпускать велосипеды для шеринга

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве начнут выпускать отечественные велосипеды для сервиса проката «Велобайк». Производство планируют запустить на заводе «Москвич». Кроме того, сервис перешел на российскую IT-инфраструктуру, из-за чего на период тестирования вводятся льготные цены на шеринг двухколесного транспорта. Об этом рассказал KP.RU глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Выпускать отечественные велосипеды решили из-за сложностей с поставками из-за рубежа, в том числе вызванных санкционным давлением.

Тестировать российское программное обеспечение «Велобайк» планирует до середины мая.

Ранее в телеграм-канале дептранса писали, что в Москве официально стартовал велосезон. В 2023 году в городе заработают 776 станций велопроката и будет доступно больше 10 тыс. электрических и механических велосипедов.

До 15 мая любой велосипед можно арендовать всего за пять рублей.

Как писал KP.RU, с 24 апреля в столице также стартовал сезон речной навигации.