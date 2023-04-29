Сезон речной навигации стартовал в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве начался сезон речной навигации. Из столицы будут отправляться теплоходы в более 30 городов России, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония открытия прошла на Северном речном вокзале. В 2023 году причалы Северного и обновленного Южного речного вокзала примут и отправят больше 2 тыс. теплоходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ожидается, что по сравнению с 2022 годом пассажиропоток вырастет в 1,5 раза. К началу сезона уже готова вся инфраструктура. В Москве подготовили сами теплоходы, причал, провели необходимые работы, связанные с акваторией.

Ранее KP.RU писал, что 29 апреля в Москве официально стартовал 11-ый велосезон. В этом году сервисы шеринга двухколесного транспорта перешли на отечественное ПО, поэтому до середины мая можно воспользоваться льготными ценами — всего пять рублей за поездку.