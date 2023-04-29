Синоптики предупредили жителей Москвы о заморозках на следующей неделе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Синоптики метеорологического центра «Фобос» предупредили москвичей о ночных заморозках на неделе, пишет «Мослента». Первые холода ожидаются в ночь с 29 на 30 апреля. В Москве в это время ожидают ноль градусов, по области столбики термометров будут показывать до минус двух.

Также синоптики рассказали, что минусовые температуры ночью ожидаются 2 и 5 мая, но только в темное время суток.

Ранее KP.RU писал, что и днем на майские праздники погода будет прохладной. Самым холодным днем текущей недели должна была быть суббота, 29 апреля. Ожидалось всего 11-13 градусов выше нуля. В целом первые майские праздники будут немного прохладнее климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что ночные заморозки в ближайшие дни удивлять не должны — это нормальное явление для данного сезона.