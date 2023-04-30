Мужчина из ревности зарезал своего соперника на северо-востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: прокуратура Москвы

Тело 42-летнего мужчины обнаружили с множественными ножевыми ранениями квартире на Путевом проезде в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 30 апреля.

По предварительной информации, жителя столицы зарезал 35-летний бывший сожитель его возлюбленной. Он напал на мужчину из-за ревности. На месте происшествия находятся правоохранители, их работу координирует первый заместитель Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов. Детали случившегося выясняются.

В столичном СК сообщили, что подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». У мужчины изъяли оружие убийства.

Ранее KP.RU писал, что два тела нашли в пруду на западе Москвы. Следствие полагает, что погибшие провалились под лед ранней весной. По факту случившегося СК организовал доследственную проверку. Детали произошедшего выясняются.