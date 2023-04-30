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НовостиОбщество30 апреля 2023 10:25

Самые дешевые квартиры в новостройках Москвы продаются за 3,8 млн рублей

Площадь самых бюджетных лотов составляет около 12 кв. метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Минимальные цены квартир комфорт-класса с отделкой начинаются от 4,7 млн рублей

Минимальные цены квартир комфорт-класса с отделкой начинаются от 4,7 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве самые дешевые квартиры в новостройках представлены в таких районах, как Очаково-Матвеевское (3,8 млн рублей), Старое Крюково (3,9 млн рублей) и Кузьминки (4,5 млн рублей), сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По словам экспертов, самые бюджетные варианты – это небольшие квартиры или студии площадью около12 квадратных метров. При этом студии с отделкой большей площади (порядка 19,6 кв. метра) от ведущих застройщиков продаются от 4,7 млн рублей.

Всего на рынке новостроек в массовом сегменте находится 1,05 млн кв. м и 22,6 тыс. лотов. Больше всего предложений квартир массового сегмента с отделкой можно найти в Люблино, Очаково-Матвеевском и Нагатино-Садовниках.

Ранее KP.RU писал, что москвичи хотят получать на пенсии в среднем 51 тысячу рублей. Эта цифра самая высокая по всей стране.