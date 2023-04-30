На четырех станциях метро Москвы в мае на ремонт закроют эскалаторы

В метро на нескольких станциях закроют эскалаторы на ремонт Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Московском метрополитене в мае на нескольких станциях закроют эскалаторы на ремонт, об этом сообщили на сайте столичной подземки.

Так, с 11 мая по 30 июня подъемник закроют на станции «Лубянка» Сокольнический линии (выходы №2-6). Также с 11 мая по 30 июня будут ремонтировать эскалатор на станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии (выход №6).

Кроме того, с 12 мая по 29 июня работы пройдут на станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии (выход №2), а с 15 мая по 12 июля эскалатор приведут в порядок на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии (выход №3).

Ранее KP.RU писал, что на Курском и Рижском направлениях D2 с 29 апреля по 1 мая и с 4 по 6 мая изменят ночное расписание. Интервалы движение электричек увеличат, некоторые поезда выведут из графика. Это связно с обновлением путевой инфраструктуры в Царицыне.