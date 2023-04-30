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НовостиОбщество30 апреля 2023 12:03

Летний сезон откроют в парках Москвы 1 мая

Гостей ждут мастер-классы, концерты, театрализованные представления
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В столичных парках 1 мая откроется летний сезон

В столичных парках 1 мая откроется летний сезон

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичных парках 1 мая откроется летний сезон. Всех желающих приглашают на более 200 бесплатных мероприятий - концертов, мастер-классов, театральным представлениям, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, гости столичных парков смогут насладиться концертами групп «Топ 5», Motive Band, «Русский бит», Brilliant Band, а также выступлениями хора «Вокалион». Для детей и взрослых будут проводиться творческие мастер-классы по росписи кашпо, декупажу рамок для фото, созданию игрушек, росписи скворечников и сумок. В парках также будут проходить уличные спектакли и научные шоу.

Уникальные программы подготовили в парках «Митино», «Северное Тушино», «Ходынское поле», «Сокольники», «Фили», Парке Горького, в саду им. Баумана и других площадках.

Ранее KP.RU писал, что в Москве стартовал сезон речной навигации. Круизы будут ходить в 30 российских городов.