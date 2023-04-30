Диетолог Соломатина рассказала, как избежать пищевых отравлений в майские праздники

Врач посоветовала мариновать мясо для шашлыка самостоятельно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, как избежать отравления в майские праздники. По ее словам, необходимо правильно выбирать, готовить и хранить продукты.

Она отметила, что некоторые продавцы на рынках или в маленьких магазинах могут продавать несвежее мясо для шашлыка, которое обычно маринуют или промывают хлоркой, чтобы придать ему товарный вид. Соломатина посоветовала покупать продукты в проверенных точках и мариновать мясо самостоятельно.

Также диетолог напомнила о необходимости хорошо прожаривать мясо и учитывать срок хранения ингредиентов в салатах.

«Часто бывает, что шашлык вроде бы выглядит хорошо. Мясо сверху даже обуглилось, но внутри оно может в некоторых местах не пропечься. И это чревато отравлением», - пояснила эксперт.

Чтобы продукты быстро не испортились, на пикник стоит брать сумку-холодильник, а для сыра и колбас использовать вакуумную упаковку.

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