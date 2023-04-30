Летний маршрут № 390 до пляжей запустят в Москве 1 мая

Автобусы будут ходить до закрытия летнего сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 1 мая запустят сезонный маршрут №390 до пляжей на Москве-реке – «м. Полежаевская – Пляж №3 Серебряного бора». Автобусы будут ходить до закрытия летнего сезона, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На маршруте будут работать восьми микроавтобусов. Они будут курсировать с интервалами от 6 до 20 минут.

В прошлом году на автобусах №390 совершили свыше 396 тысяч поездок. В выходные общественный транспорт пользовался особой популярностью – в эти дни перевозили более трех тысяч человек. Именно поэтому в 2023 году летний маршрут снова будет работать.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на четырёх станциях метро в мае на ремонт закроют эскалаторы. Работы будут идти на станциях «Лубянка», «Чкаловская», «Волоколамская» и «Октябрьская».