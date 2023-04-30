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НовостиОбщество30 апреля 2023 13:34

Спрос на апартаменты в Москве вырос вдвое за месяц

В среднем апартаменты в столице продаются за 22,1 млн рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Основной целью приобретения апартаментов остается инвестиционная составляющая

Основной целью приобретения апартаментов остается инвестиционная составляющая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за месяц спрос на апартаменты вырос в два раза. Однако в годовой динамике продолжается снижение на 18%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Бон Тон»

Большинство сделок купли-продажи осуществляются в комфорт-классе (54%), спрос на который за месяц вырос в 2,5 раза. На втором месте по популярности недвижимость бизнес-класса (37,5%). В то же время на премиум-класс приходится 8,5%, но спрос на такое жилье за месяц вырос в три раза.

По словам экспертов, апартаменты приобретают как инвестицию. Сейчас в столице средняя цена такого лота достигает 22,1 млн рублей: самый бюджетный вариант представлен на юго-востоке города – 10,7 млн рублей, а самый дорогой продается в ЦАО за 68 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что самые дешевые квартиры в новостройках Москвы продаются за 3,8 млн рублей. Площадь этих лотов составляет около 12 квадратных метров.