Москвичка оставила ребенка в запертой машине и ушла на несколько часов

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве полицейские организовали проверку после того, как женщина заперла ребенка в салоне автомобиля и оставила его без присмотра на несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВР РФ.

Инцидент произошел днем 30 апреля Шипиловском проезде. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в автомобиле на длительное время оставили маленькую девочку. На место прибыли полицейские, они открыли дверь машины и передали ребенка медикам для осмотра и оказания необходимой помощи.

Также стражи порядка установили личность матери ребенка. Они доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении москвички к ответственности. Детали случившего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Московской области пятиклассник отправился учить уроки, но покончил с собой.