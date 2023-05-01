Завернутый в ковер труп мужчины нашли в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве

Труп мужчины, завернутый в ковер, нашли в квартире на северо-западе столицы Фото: ГСУ СК России по Москве

Тело мужчины с признаками насильственной смерти, завернутое в ковер, нашли вечером 30 апреля в квартире, расположенной на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратилась хозяйка квартиры, у которой погибший арендовал жилье. Женщина первой обнаружила труп. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На месте работали следователи и криминалисты, детали случившегося выясняются.

Позднее в ГУ МВД России по Москве добавили, что подозреваемого в убийстве задержали. Мужчину менее чем за три часа поймали на Живописной улице. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

Ранее KP.RU писал, что на северо-востоке Москвы мужчина из ревности зарезал своего соперника. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.