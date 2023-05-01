Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Праздником Весны и Труда

Сергей Собянин поздравил москвичей с 1 мая. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил горожан с 1 мая – с Праздником Весны и Труда. Он отметил, что с Первомаем люди всегда связывают уверенность в стабильной, мирной и счастливой жизни.

«Первомай — символ единения людей в созидательной деятельности на благо России», - написал градоначальник. Он пожелал каждому успехов, здоровья и благополучия.

Собянин добавил, что Москве продолжает строить социальные объекты, создавать современные производства, обновлять транспортную инфраструктуру. По его словам, это было бы невозможно без труда и таланта миллионов москвичей.

Ранее KP.RU писал, что летний сезон откроют в парках Москвы 1 мая. Гостей ждут концерты, творческие мастер-классы, уличные спектакли, научные шоу и прочее. В каждом из парков создали уникальные праздничные программы.