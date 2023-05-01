Облачность, кратковременный дождь и до +12 градусов ожидаются в Москве 1 мая

Ночью воздух остынет до -1...+1 градуса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в понедельник, 1 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит +10…+12 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного понизится и составит 742 мм ртутного столба. В городе будет дуть северо-западный, западный ветре со скоростью 5-10 метров в секунду, временами возможны порывы до 15 метров в секунду. В ночь на вторник характер перестанет идти дождь, ветер западной четвери 4-9 метров в секунду. При этом в столицу придут небольшие заморозки – столики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

Днем 2 мая в городе заметно распогодится: из-за облаков выглянет солнце, атмосферные осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал десятидневные холода в Москве. По его словам, 4 мая погода станет дождливой и прохладной.