Пожар произошел на стройке станции метро «Аэропорт Внуково» в Новой Москве

Никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Москве произошел пожар на строительной площадке метро «Аэропорт Внуково». Горели бытовки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На стройплощадке на 2-й Рейсовой улице горят бытовки», - рассказал собеседник агентства. По данным из открытых источников по этому адресу располагается стройка станции метро «Аэропорт Внуково».

В ГУ МЧС России по Москве KP.RU сообщили, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:19, в 09:41 пожарные ликвидировали огонь. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что строящееся здание горело в районе Поклонной горы в Москве. Огонь охватил крышу на площади 100 квадратных метров. Возгорание оперативно локализовали, а затем полностью потушили. Пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. По факту случившегося столичная прокуратура организовала проверку.