Женщина в ходе ссоры зарезала 90-летнюю мать на северо-западе Москвы

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве утром 1 мая в квартире жилого дома, расположенного на улице Расплетина, обнаружили труп пенсионерки с ножевыми ранениями. Предварительно, 90-летнюю женщину зарезала собственная дочь, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля. Между пожилой женщиной и ее матерью произошла ссора, в ходе которой подозреваемая накинулась на свою родственницу с ножом. Потерпевшая скончалась на месте. Ее дочь задержали.

На месте происшествия находятся правоохранители, их работу координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. Детали случившегося выясняются. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины 1933 года рождения.

Ранее KP.RU писал, 30 апреля завернутый в ковер труп мужчины нашли в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. Подозреваемого в убийстве задержали. Обстоятельства случившегося выясняются.