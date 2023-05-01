Историк Бурт назвал массовые гуляния традицией 1 Мая в Москве

В СССР Первомай стал официальным Днем борьбы рабочего класса за свои права Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве массовые гуляния в честь Первого мая стали главной традицией еще со времен Петра I. В то время император устраивал застолья для своих поданных и заграничных гостей в Сокольниках, сообщает «Мослента» со ссылкой на историка и журналиста Валерия Бурта.

По словам эксперта, с каждым годом на Первомай собиралось все больше людей всех сословий, а народные гуляния и ярмарки перенеслись в Петровский парк и на Пресненскую набережную. В праздничный день горожане танцевали и пели песни.

В Советском Союзе 1 мая стало официальным Днем борьбы рабочего класса за свои права: в этот день проходили демонстрации рабочих. Однако большинство жителей столицы продолжали отмечать этот день как праздник весны, устраивая пикники на природе и ходя друг к другу в гости. Такая традиция сохранилась и по сей день.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Праздником Весны и Труда. Он отметил, что этот праздник является символом «единения людей в созидательной деятельности» на благо страны.