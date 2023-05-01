Нутрициолог Арзамасцев рассказал про самый вредный для здоровья шашлык

Шашлык из свинины содержит большое количество тугоплавких жиров и канцерогенов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» предупредил о вреде пережаренного свиного шашлыка для здоровья.

По словам эксперта, этот вид шашлыка содержит большое количество тугоплавких жиров, которые повышают уровень холестерина, а также канцерогенов, негативно влияющих на клеточный метаболизм. Кроме того, черные корочки на шашлыке могут ухудшить воспалительные заболевания желудка, например гастрит.

«Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть», - отметил он.

Врач добавил, что самым безвредным считается шашлык из индейки, курицы или рыбы. Важно, что это блюдо не пережарилось.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать пищевых отравлений в майские праздники. Она советует правильно выбирать, готовить и хранить продукты.