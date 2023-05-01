Вестибюль станции метро «Окружная» в Москве будет закрыт до 11 мая

Работы преимущественно будут проводить в выходные дни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Московском метрополитене до 11 мая будет закрыт выход №1 станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии. Это связано с проведением ремонтных работ в вестибюле, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, специалисты приведут в порядок потолок эскалаторного наклона. Работы в основном будут идти в выходные дни, когда пассажиропоток на станции относительно небольшой.

В Дептрасне принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и порекомендовали пользоваться другими выходами станции.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 1 мая запустили летний маршрут № 390 до пляжей. На маршруте будут работать восьми микроавтобусов, они будут ходить с интервалами от 6 до 20 минут. Маршрут «м. Полежаевская – Пляж №3 Серебряного бора» не первый год пользуется популярностью среди горожан.