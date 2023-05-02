В метро Москвы мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии 31-летний пассажир спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону. Его оперативно задержали. Выяснилось, что свою жизнь мужчина подверг опасности ради желания покурить. О произошедшем пишет «МВД Медиа».

Полицейских о нарушении уведомила сигнальная система, которая сообщила, что в служебную зону тоннеля проник посторонний. Оперативно прибывшие на место полицейские задержали мужчину.

Произошел инцидент ночью. Задержанный, 31-летний уроженец Пермского края, рассказал, что хотел покурить, поэтому дождался, когда электропоезда не будет и спустился с платформы на рельсы, а затем проник в служебную зону.

За умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности на мужчину составили протокол. Суд назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

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