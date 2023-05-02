В центре Москвы 4 мая перекроют несколько дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорт и развития дорожно-транспортной ситуации в Москве со ссылкой на данные ЦОДД сообщил, что 4 мая на ряде улиц в центре столицы будет временно закрыт проезд. Водителям порекомендовали воспользоваться городским транспортом.

Движение будет перекрыто с 16:30 и до окончания дня на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 17:30 автомобили не будут пропускать на Тверской, Петровке, Охотном ряду, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

С 22:30 перекрытие вводится на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, а с 23:30 — на Большой Полянке, 2-я Брестской, Новом Арбате, участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.

Также в дептрансе предупредили, что в местах ограничений с 3 мая до обеда 9 мая запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что на два месяца закроют для проезда часть Севанской улицы.